На Харьковщине из-за оставленного на плите чайника взорвался газ

Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о взрыве газа в квартире на втором этаже поступило 13 января в 18:40.

По предварительным данным, владелец квартиры, человек 1972 года рождения, оставил без присмотра чайник на газовой плите. Вода из чайника потушила огонь конфорки, в результате чего в кухне образовалась взрывоопасная концентрация газа.

Хозяин в момент взрыва находился в другой комнате, поэтому не пострадал. В результате взрыва было повреждено стекло двух окон. Конструктивные элементы квартиры и дома не повреждены. Необходимости в отселении жителей дома нет. Пожар не возник.

На месте происшествия работало дежурное подразделение Государственной службы гражданской защиты из Купянска, милиция и аварийное звено Купянского филиала компании «Харьковгаз».

Как сообщал УНИАН, в течение последних месяцев в Харькове в жилых домах произошло два взрыва газа.

4 сентября в Харькове в 9-этажном доме по ул. Петра Слинько, в квартире на 3-м этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадало пять человек. Из дома были эвакуированы почти 50 человек.

16 декабря в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома в Харькове произошел взрыв газа. Погибли двое взрослых и двое детей (2005 и 2011 г.р.). Пострадало около 10 человек. Нескольких из них с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, что вызвало пожар в 4-х квартирах.