Членам киевской банды грабителей вынесли приговор

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, гражданин Украины в январе 2010 года создал и возглавил банду, в состав которой вошли еще трое молдаван.

Деятельность преступной группы была направлена на совершение нападений и завладение имуществом киевлян и жителей Киевской области, проживающих в частных домах.

К совершению нападений бандиты тщательно готовились, объект преступления определяли по внешнему виду дома и в дальнейшем некоторое время вели визуальное наблюдение за его владельцами.

Людям они угрожали огнестрельным оружием с глушителем и связывали их веревками и пластмассовыми хомутами, приобретенными предварительно.

За четыре месяца банда завладела имуществом на общую сумму почти 4,5 млн. грн.

Несмотря на то, что злоумышленники применяли предварительно продуманные меры конспирации, они были установлены, в том числе по видеозаписям одного из киевских супермаркетов, где они неоднократно покупали веревки, которыми связывали потерпевших.

Руководитель банды и два ее члена приговорены к 12 годам лишения свободы каждый, еще одному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

По уголовному делу было проведено более 100 судебных экспертиз, в том числе молекулярно-биологическая, цитологическая, физико-химическая, экспертиза ДНК анализа, волокон и волокнистых материалов.