Членам киевской банды грабителей вынесли приговор
Днепровским районным судом Киева вынесен приговор членам организованной преступной банды, которые в течение марта-июня 2010 года совершили 8 вооруженных нападений на жителей Киева и Киевской области.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, гражданин Украины в январе 2010 года создал и возглавил банду, в состав которой вошли еще трое молдаван.
Деятельность преступной группы была направлена на совершение нападений и завладение имуществом киевлян и жителей Киевской области, проживающих в частных домах.
К совершению нападений бандиты тщательно готовились, объект преступления определяли по внешнему виду дома и в дальнейшем некоторое время вели визуальное наблюдение за его владельцами.
Людям они угрожали огнестрельным оружием с глушителем и связывали их веревками и пластмассовыми хомутами, приобретенными предварительно.
За четыре месяца банда завладела имуществом на общую сумму почти 4,5 млн. грн.
Несмотря на то, что злоумышленники применяли предварительно продуманные меры конспирации, они были установлены, в том числе по видеозаписям одного из киевских супермаркетов, где они неоднократно покупали веревки, которыми связывали потерпевших.
Руководитель банды и два ее члена приговорены к 12 годам лишения свободы каждый, еще одному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
По уголовному делу было проведено более 100 судебных экспертиз, в том числе молекулярно-биологическая, цитологическая, физико-химическая, экспертиза ДНК анализа, волокон и волокнистых материалов.