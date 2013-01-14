В столкновении легковушки и автобуса погибли три человека
08:42, 14 января 2013Общество
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В Полтавской области столкнулись легковушка и автобус: погибли три человека.
ДТП на Полтавщине
Вчера на автодороге Полтава – Александрия возле с. Терентиевка Полтавской области произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса.
В результате дорожно-транспортного происшествия в легковушке погибли три человека и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Пассажиры автобуса не пострадали.
На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Полтавской области.
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