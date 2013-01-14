В столкновении легковушки и автобуса погибли три человека

Вчера на автодороге Полтава – Александрия возле с. Терентиевка Полтавской области произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса.

В результате дорожно-транспортного происшествия в легковушке погибли три человека и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пассажиры автобуса не пострадали.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Полтавской области.