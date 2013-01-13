Спасатели нашли одного из двух туристов, попавших под лавину
19:23, 13 января 2013Общество
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Спасатели нашли одного из двух туристов, которых накрыла снежная лавина в районе горы Гемба в Закарпатской области Украины.
Одного туриста уже нашли
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, о ЧП в 13:30 спасателям сообщил товарищ одного из пострадавших, получивший sms-сообщение, где отмечалось, что житель г. Полтава и его спутник (личность которого устанавливается) попали под лавину и нуждаются в помощи.
Спасатели обращаются к туристам, охотникам, любителям экстремальных видов спорта воздержаться от походов в горы.
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