Спасатели нашли одного из двух туристов, попавших под лавину

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, о ЧП в 13:30 спасателям сообщил товарищ одного из пострадавших, получивший sms-сообщение, где отмечалось, что житель г. Полтава и его спутник (личность которого устанавливается) попали под лавину и нуждаются в помощи.

Спасатели обращаются к туристам, охотникам, любителям экстремальных видов спорта воздержаться от походов в горы.