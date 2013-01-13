На Закарпатье снежная лавина накрыла двоих туристов

О чрезвычайном происшествии в 13:30 спасателям сообщил товарищ одного из пострадавших, получивший sms-сообщение, где отмечалось, что житель г. Полтава и его спутник (личность которого устанавливается) попали под лавину и нуждаются в помощи.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, для проведения поисково-спасательных работ в районе востока лавины задействованы территориальные подразделения МЧС, гослесхоза и частные лица, всего 107 человек и 10 единиц техники (от МЧС задействовано 77 человек., восемь единиц техники, в готовности к привлечению находится кинологическое отделение и вертолет Ми-8).

Поисково-спасательные работы усложнены ухудшенными погодными условиями, видимость - 2 м.