В понедельник в Украине - до 20 ° мороза
14:25, 13 января 2013Общество
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Завтра, 14 января, в Украине существенных осадков не ожидается, только ночью в восточных областях пройдет небольшой снег.
На дорогах Украины гололедица
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, на Правобережье местами 18-20° мороза, днем 5-10°, на юге и западе 2-7° мороза; на Закарпатье и Крыму ночью 8-13° мороза, днем около 0°.
В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура ночью по области 10-15°, местами 18-20° мороза, днем 5-10° мороза. В г. Киеве температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.
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