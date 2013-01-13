В понедельник в Украине - до 20 ° мороза

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на Правобережье местами 18-20° мороза, днем 5-10°, на юге и западе 2-7° мороза; на Закарпатье и Крыму ночью 8-13° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура ночью по области 10-15°, местами 18-20° мороза, днем 5-10° мороза. В г. Киеве температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.