В Николаеве угарным газом отравились две женщины и ребенок

07:05, 13 января 2013
Общество
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В Николаеве в квартире отравились угарным газом две женщины и ребенок.

Наиболее вероятная причина отравления – нарушение правил монтажа принудительной вентиляции / Фото : diapazon.kz

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пострадавшие женщины 1985 и 1968 годов рождения и девочка 2010 года рождения госпитализированы. Их состояние - средней тяжести.

Обстоятельства отравления устанавливаются.

Наиболее вероятная причина отравления – нарушение правил монтажа принудительной вентиляции, отмечается в сообщении.

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