В Николаеве угарным газом отравились две женщины и ребенок

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пострадавшие женщины 1985 и 1968 годов рождения и девочка 2010 года рождения госпитализированы. Их состояние - средней тяжести.

Обстоятельства отравления устанавливаются.

Наиболее вероятная причина отравления – нарушение правил монтажа принудительной вентиляции, отмечается в сообщении.