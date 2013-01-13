В Николаеве угарным газом отравились две женщины и ребенок
07:05, 13 января 2013Общество
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В Николаеве в квартире отравились угарным газом две женщины и ребенок.
Наиболее вероятная причина отравления – нарушение правил монтажа принудительной вентиляции / Фото : diapazon.kz
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Пострадавшие женщины 1985 и 1968 годов рождения и девочка 2010 года рождения госпитализированы. Их состояние - средней тяжести.
Обстоятельства отравления устанавливаются.
Наиболее вероятная причина отравления – нарушение правил монтажа принудительной вентиляции, отмечается в сообщении.
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