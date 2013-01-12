На владельца сауны, где взорвался котел, открыли уголовное производство

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей УМВД в области.

По информации правоохранителей, уголовное производство открыто по статье 275 ч.2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Нарушение карается исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В то же время продолжается ряд судебно-медицинских экспертиз, проводится проверка пожарной инспекцией и инспекцией Гостехпромнадзора относительно соответствия требованиям и условиям помещения сауны, где взорвался котел. Решается вопрос о назначении экспертизы относительно технической пригодности и соответствия ГОСТу отопительного котла сауны.

Пострадавшие – двое 22-летних парней и 23-летняя девушка, которые получили ожоги кипятком и паром 70-80% тела – несколько дней находились в Черниговской областной больнице, а затем их перевезли в ожоговый центр в Киев. Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Как сообщалось, 8 января в 00.35 в г. Мена в сауне произошел взрыв самодельного отопительного котла. На момент взрыва в сауне находились около 10 человек, но пострадали те, которые в момент взрыва находились в парной.