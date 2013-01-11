Азаров выступает за создание УБРР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил на встрече с ведущими экономистами.

«Создание банка реконструкции и развития – чрезвычайно актуальная для нас тема. Мы могли бы в 2013 году решить эту проблему. Или, например, агентство по содействию экспортоориентированным отраслям и поддержке экспорта. Мы могли бы решить этот вопрос? Тоже могли бы», - подчеркнул Н.Азаров.

Он обратил внимание, что на повестке дня стоит ряд вопросов, решение которых позволило бы определить траекторию экономического и социального роста на 2013-2014 и последующие годы.

В числе таких вопросов Н.Азаров назвал и вопросы монетарной политики. «У нас есть возможность изменения монетарной политики, прежде всего, в плане обеспечения доступных кредитов и снижения кредитных ставок? Конечно есть», - заверил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в ходе заседания Совета регионов 25 декабря 2012 года заявил, что рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году ожидается на уровне до 1%, что ниже бюджетных ориентиров. Также Президент подчеркнул, что в результате меньшего роста экономики бюджетный дефицит в текущем году ожидается в размере 2,6% ВВП. Вместе с тем, по данным Госстата, в третьем квартале 2012 года ВВП страны сократился на 1,3% (в третьем квартале 2011 года этот показатель вырос на 6,6%).

Вслед за этим заявлением, Н.Азаров отметил, что Украина завершает 2012 год с небольшим экономическим ростом и, к сожалению, стране не удалось достичь того, что намечалось в экономике из-за мирового кризиса и дискриминационной цены на газ.

Отметим также, что в январе-октябре 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 12,77 млрд долл., что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (11,379 млрд долл.).

4 января 2013 года Н.Азаров поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову взять под свой контроль реализацию программы импортозамещения и обеспечить сокращение негативного сальдо внешнеторгового баланса.