Милиционер открыл стрельбу в кафе из-за некачественной еды

В кафе на железнодорожном перроне станции Лихачевое в Первомайском Харьковской области милиционер открыл стрельбу из табельного оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на исполняющего обязанности межрайонного прокурора Сергея Заварзу, инцидент произошел ночью с 7 на 8 января.

По данным прокурора, около 1.00 сержант милиции ужинал в кафе. Милиционеру показалось, что ему подали некачественную пищу. После этого он открыл стрельбу из табельного огнестрельного оружия в кафе по полкам с алкогольными напитками.

Пострадавших нет. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Прокуратура района проводит все необходимые следственные действия. Проведенный осмотр нарушителя показал, что он не употреблял алкогольные напитки.