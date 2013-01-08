В тестах ВНО по истории уменьшили количество заданий

В тестах внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины и всемирной истории уменьшено количество заданий - с 60 до 55, и, соответственно, сокращено время на их выполнение со 150 до 135 минут.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины со ссылкой на директора Украинского центра оценивания качества образования Ирину Зайцеву.

"Действительно, количество тестовых заданий по некоторым предметам уменьшено для того, чтобы повысить их качество. И хотя теперь в тестах по физике 34 задания вместо 36, время на выполнение останется тем же – 180 минут. В частности, сокращено количество заданий с выбором одного правильного ответа. Вместо этого увеличено количество открытой формы с коротким ответом. Следовательно, уменьшено количество заданий, где возможно угадывание ответов, путем разгрузки этой части теста от заданий, требующих громоздких вычислений", - сказала И.Зайцева.

По ее словам, повышена значимость части теста, в которой абитуриенты решают задачи и самостоятельно вписывают числовой ответ. "Максимальное количество баллов за выполнение таких заданий составляет 20 из 56. Относительно банка тестов, то он наполняется. Министр Дмитрий Табачник объявил, что за два года мы должны создать полноценный банк тестовых заданий, и это выполняется. Это мой ответ тем, кто сомневается. Поэтому заданий хватит всем", - убеждена директор центра.

И.Зайцева также сообщила, что определенные изменения коснулись и тестов по иностранным языкам. "Для повышения точности измерения критерии оценивания собственного высказывания по иностранным языкам подверглись изменениям как в своей структуре, так и в системе оценивания. Например, количество коммуникативных ситуаций уменьшено с 4 до 3. Удален критерий оценивания «Логичность и последовательность изложения». Пересмотрена система оценивания собственного высказывания по критериям «Лексика и грамматика». Установлены новые интервалы количества ошибок и баллов: 0 – 2 вместо 0 – 3, что выставятся во время оценивания языкового оформления собственного высказывания", - уточнила она.

"Для повышения точности измерения за счет совершенствования критериев оценивания собственного высказывания в тестах по украинскому языку и литературе, а также русскому языку пересмотрена система оценивания по критериям 6а (орфография и пунктуация), 6б (лексика, грамматика и стилистика) – установлены новые интервалы количества ошибок и баллов (0 – 4 вместо 0 – 6), которые выставляются во время оценивания языкового оформления собственного высказывания. Надеемся, что такие изменения в критериях оценивания по украинскому, русскому и иностранному языкам дадут возможность повысить качество проверки бланков Б. Уменьшено количество заданий в тестах по истории Украины и всемирной истории – с 60 до 55. Соответственно, и времени на их выполнение будет отведено меньше – 135 минут вместо 150", - отметила И.Зайцева.

Как сообщал УНИАН, 4 января начата регистрация лиц, выразивших желание принять участие во внешнем независимом оценивании. Согласно порядку ВНО, будущие абитуриенты будут иметь возможность подать регистрационные документы до 5 марта.