Фонд госимущества за 2012 год смог продать только 67% от запланированного

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам прошлого года составили 1 млрд 56 млн грн (127% плана), дивидендов с находящихся в госсобственности пакетов акций - 575 млн грн (208%).

Напомним, в прошлом году средства поступили от приватизационной продажи акций «Западэнерго» (1,9 млрд грн), «Донецкоблэнерго» (467,6 млн грн), «Винницаоблэнерго» (176,2 млн грн), «Закарпатьеоблэнерго» (140,7 млн грн), «Днепроэнерго» (1,179 млрд грн), «Днепрооблэнерго» (660,1 млн грн), «Крымэнерго» (256,1 млн грн), «Харьковская ТЭЦ-5» (339,9 млн грн), а также акций ряда облгазов.

Всего в 2012 г. планировалось получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 830 млн грн, дивидендов - 276 млн грн.