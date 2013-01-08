На Волыни двое детей пошли колядовать и не вернулись

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, 7 января двое детей – ученики 7 и 6 классов, жители пгт Люблинец (Ковельский район) - пошли колядовать и не вернулись. Один из мальчиков учился в Люблинецком УВК лицее, школе-интернате. Второй был учеником Люблинецкой СОШ.

На данный момент местонахождение детей неизвестно.