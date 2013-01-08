В Днепропетровске во время драки возле ночного клуба убили посетителя

В одном из ночных клубов в Бабушкинском районе Днепропетровска 5 января произошло ЧП, сообщает Сегодня по информации пресс-службы облУВД.

На танцевальной площадке между двумя посетителями клуба возникла ссора, работники заведения выставили обоих на улицу. Однако там конфликт вспыхнул с новой силой — один из дебоширов ударил второго. Тот не удержался на ногах, упал и, ударившись головой о кафельное покрытие, умер. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.