В Днепропетровске во время драки возле ночного клуба убили посетителя

13:35, 08 января 2013
Общество
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Посетители клуба поссорились еще на танцплощадке.

В Днепропетровске мужчину до смерти избили возле ночного клуба

В одном из ночных клубов в Бабушкинском районе Днепропетровска 5 января произошло ЧП, сообщает Сегодня по информации пресс-службы облУВД.

На танцевальной площадке между двумя посетителями клуба возникла ссора, работники заведения  выставили обоих на улицу. Однако там конфликт вспыхнул с новой силой — один из дебоширов ударил второго. Тот не удержался на ногах, упал и,  ударившись головой о кафельное покрытие,  умер. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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