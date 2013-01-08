ГАИ просит водителей смотреть в оба на скользкой дороге

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по информации гидрометцентра, в следующие четверо суток на дорогах страны ожидается гололедица, временами снег, мокрый снег.

Так, 8 января в южной части, восточных областях и Днепропетровской области облачно, снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели. На остальной территории облачно с прояснениями, небольшой снег.

9 января в восточной части, Крыму и Приазовье метели, а днем 10 января местами в западных областях снег (ночью 9 января на востоке местами сильный).

11 января ночью в западных, северных областях, днем на большей части территории страны небольшой снег, мокрый снег, днем на юге с дождем.

ГАИ Украины призывает водителей неуклонно соблюдать Правила дорожного движения. Во время сильных осадков необходимо двигаться с включенными фарами ближнего света (или противотуманными фарами), соблюдать скоростной режим, правила парковки (чтобы не мешать работе техники, которая убирает снег), с особенной осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

Кроме того, ГАИ рекомендует водителям во время осложнения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, а тем, кто выехал, - быть максимально внимательными и осторожными за рулем.