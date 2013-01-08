В Киеве горела ветбольница: погибли пять животных

Как сообщает Главное территориальное управление МЧС Украины в г. Киеве, сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр 7 января в 03.25.

Сразу после поступления сигнала о пожаре на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Во время тушения пламени они нашли тела пяти погибших животных. Огнем также была повреждена мебель, оконная рама, входные двери, закопчены стены и потолок.

Причина пожара и убытки устанавливаются.