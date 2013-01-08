В Симферополе трое в масках ограбили гипермаркет
11:33, 08 января 2013Общество
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Трое неизвестных в масках ограбили гипермаркет сети Metro Cash&Carry, который расположен при въезде в Симферополь.
Неизвестные забрали более 20 тысяч гривен
Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы главного управления МВД в Крыму Ольга Богославская: «В ночь на 6 января трое в масках, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали более 20 тысяч гривен».
Она отметила, что инцидент, подпадает под часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины - «разбой, совершенный группой лиц».
Сотрудник пресс-службы сказала также, что милиция активно ищет грабителей. «Есть определенные наработки», - заявила О.Богославская.
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