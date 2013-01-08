За лишнюю «медаль» на этикетке чулочную фабрику оштрафовали на 70 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного отделения АМК, предприятие указывало на этикетках своих чулочно-носочных изделий неправдивые сведения о товаре, а именно на всех этикетках продукции было размещено изображение награды «100 лучших товаров Украины».

На самом же деле, как показало расследование, лишь один вид продукции общества был отмечен такой наградой. При этом производитель принимал участие в конкурсе на региональном, а не общегосударственном уровне.

Следовательно, такая информация на этикетках той продукции, которая не была отмечена наградой, не соответствовала действительности. Это могло привести к введению потребителей в заблуждение.

Коллегия АМК обязала ООО «Торговый дом «Теркурий» прекратить неправомерные действия.

По данным пресс-службы, общество признало факт совершения нарушения конкурентного законодательства и заявило о готовности устранить его.