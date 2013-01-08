В новом ТРЦ на глазах у киевлян мучают акулу

Как рассказывает ТСН, приплюснутый от ударов о стекло нос акулы то кровоточит, то заживает. Сейчас у рыбы ободрался и хвост. Не плавать для акулы означает не дышать, и она вынуждена все время двигаться и калечиться далее.

Неизвестно также, какая вода использована для содержания хищницы - жить она может только в морской.

"Мы сейчас будем обращаться в Минэкологии и ко всем другим, кто дал разрешение, потому что это также нарушение на содержание акулы в таком состоянии. Это настолько жестоко, что в данном случае ее лучше было бы усыпить, чем удерживать в таком состоянии. И это пропаганда жестокого отношения к животным, это издевательство над живым существом, и мы, если мы люди, не имеем права допустить, чтобы это животное далее мучилось", - заявила президент международной общественной организации защиты животных "S.O.S" Тамара Тарнавская

Руководство торгового центра сообщило: на вопросы журналистов и защитников животных ответит лишь после 9 января.