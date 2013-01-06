Мужчина бросился за женой в колодец и держал ее на руках до приезда спасателей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, несчастный случай произошел вчера, 5 января, в пгт Казанка.

В частности, в 16.14 спасатели получили сообщение от жительницы этого поселка о том, что по ул. Фрунзе на территории частного домовладения двое людей попали в колодец.

На место вызова сразу выехал отряд спасателей. Как выяснилось, в трехметровом колодце находились мужчина с женщиной. Работники гражданской защиты спустили пострадавшим пожарный пояс со спасательными веревками. По указаниям спасателей мужчина закрепил веревки, после чего из воды достали сначала женщину, а затем мужчину.

Как потом стало известно со слов пострадавшего, его жена набирала воду из колодца, не удержалась и упала вниз. Не раздумывая, 38-летний мужчина сразу прыгнул за женой в колодец и до приезда спасателей удерживал ее на поверхности воды, поскольку при падении она получила сотрясение мозга и повредила ногу, отмечается в сообщении.

На данное время пострадавшая 37-летняя женщина находится в Казанковской центральной районной больнице, добавили в пресс-службе.