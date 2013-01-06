Чиновница требовала 29 тысяч за шанс купить дешевую квартиру
07:05, 06 января 2013Общество
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В Херсонской области открыто уголовное производство в отношении чиновницы исполкома Каховского городского совета, которая получила от местной жительницы взятку в 29 тысяч гривен.
Милиция открыла производство
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, взятка была получена за содействие в приобретении городским советом квартиры в рамках одной из государственных программ.
Действия чиновницы квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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