Чиновница требовала 29 тысяч за шанс купить дешевую квартиру

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, взятка была получена за содействие в приобретении городским советом квартиры в рамках одной из государственных программ.

Действия чиновницы квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.