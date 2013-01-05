По дороге из Киева загорелся автобус с 33 пассажирами
16:09, 05 января 2013Общество
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Сегодня утром в Киевской области спасатели ликвидировали пожар в рейсовом автобусе Iveco сообщением Киев – Новомиргород.
Спасатели потушили автобус
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, автобус, в котором находилось 33 пассажира, остановился возле села Григоровка на трассе Киев - Знаменка.
Спасатели через шесть минут после получения сообщения прибыли к месту и ликвидировали пожар.
Погибших и пострадавших нет. Ориентировочная причина пожара – короткое замыкание электрической проводки.
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