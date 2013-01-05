По дороге из Киева загорелся автобус с 33 пассажирами

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, автобус, в котором находилось 33 пассажира, остановился возле села Григоровка на трассе Киев - Знаменка.

Спасатели через шесть минут после получения сообщения прибыли к месту и ликвидировали пожар.

Погибших и пострадавших нет. Ориентировочная причина пожара – короткое замыкание электрической проводки.