В «АэроСвите» заявили, что компания продолжает операционную деятельность

14:02, 04 января 2013
Общество
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Авиакомпания  «АэроСвит» на сегодняшний день не является банкротом, и не останавливает  оперирование и продолжает выполнение текущих обязательств перед контрагентами. 

Авиакомпания «АэроСвит» на сегодняшний день не является банкротом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Менеджмент авиакомпании  продолжает функционировать в прежнем составе, все процедуры обеспечения  операционной деятельности, включая безопасность полетов, выполняются в полном  объеме», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, авиакомпания обратилась в  хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве  с целью начала процедуры санации, восстановления платежеспособности и  обеспечения выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Также  в сообщении отмечается, что запланированная санация компании является частью  реформирования, начатого авиакомпанией в целях восстановления ее операционной  эффективности и повышения доходности.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 декабря  2012 г. хозяйственный суд Киевской области вынес определение о начале  производства по делу о банкротстве частного акционерного общества «Авиакомпания  «АэроСвит».

Согласно постановлению, суд назначил распорядителем имущества  арбитражного управляющего Леонида Талана, который должен произвести  инвентаризацию имущества компании «АэроСвит».

Компания «АэроСвит – Украинские  Авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь».  Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8  дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также  использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer  145 и Embraer 195. В 2012 году приступила к обновлению среднемагистрального  авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing  737-900ER.

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