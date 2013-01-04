Янукович высоко оценил действия НБУ

По его мнению, благодаря эффективному управленческому подходу сейчас центробанк имеет все инструменты для поддержания стабильности гривны.

В частности, в конце прошлого года было введено обязательство для экспортеров продавать 50% своей валютной выручки на межбанковском рынке, а кроме того, вдвое был сокращен срок возвращения валютной выручки. Эти меры должны способствовать насыщению рынка иностранной валютой и, соответственно, снижению на нее спроса. «Невзирая на попытки проведения спекулятивных атак на гривну, оперативность и взвешенность действий Национального банка позволила сохранить ее стабильность.

В последнее время на наличном валютном рынке объем покупки иностранной валюты населением практически сравнялся с объемом продажи, чего не удавалось достичь на протяжении многих лет»,-- отметил Виктор Янукович.

Среди комплекса антикризисных мероприятий НБУ Президент Украины отметил меры по снижению объемов привлечения средств, которые банки направляют на краткосрочное и очень дорогое потребительское кредитование, на возобновление кредитования банками экономики и снижение уровня ее долларизации. Виктор Янукович подчеркнул также, что: «Скоординированные действия Нацбанка и правительства уже позволили достичь положительных результатов. Так, за 11 месяцев прошлого года уровень дефляции в Украине составил 0,4 %, что также оказывает положительное влияние на стоимость национальной валюты».