Паулс отказался организовывать конкурс «Новая волна»

Как сообщает РИА ”Новости”, в интервью интернет-порталу mixnews.lv Р.Паулс сказал, что позвонил своему коллеге - сопредседателю жюри конкурса Игорю Крутому, и сообщил, что ”Новая волна” не отвечает его музыкальным вкусам, и он больше не хочет участвовать в ее организации.

”Я себя там больше не вижу - там нет творческого процесса, с финансовой точки зрения я ничего не выигрываю. Почему-то все уверены, что я за это получаю тысячи. Но когда-нибудь я расскажу, сколько я там получал”, - сказал композитор в интервью порталу.

Идея организовать музыкальный конкурс родилась у И.Крутого и Р.Паулса в начале 2002 года. Главной целью музыкального состязания является открытие новых звезд.