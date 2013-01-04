Мужчина избил до смерти товарища из-за просьбы переключить канал

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, 2 января в одном из сел Галицкого района между 41-летним хозяином дома и его гостем возник спор из-за того, что хозяин отказался переключать канал. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, приятели подрались, в результате чего гость получил телесные повреждения, от которых умер на месте.

По заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти пострадавшего стали: внутреннее кровотечение, множественные разрывы печени, закрытая тупая травма живота.

По данному факту работники Галицкого райотдела милиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного Кодекса Украины. Преступник задержан, ему избрана мера пресечения свободы – удержание под стражей.