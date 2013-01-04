Станция метро «Политехнический институт» утром будет работать только на выход

11:36, 04 января 2013
Общество
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В Киеве станция метро «Политехнический институт» с 9 января утром будет работать только на выход в связи с ремонтом эскалатора.

На станцию ​​Политехнический институт утром пускать будут/ Фото : AMY з wikimedia.org

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» с 9 января по 24 мая будет проводить капитальный ремонт эскалаторов на станции «Политехнический институт».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, подписано соответствующее распоряжение КГГА.

Согласно документу, предприятию разрешено закрывать указанную станцию на вход в рабочие дни с 7.50 до 10.30 для обеспечения перевозок пассажиров на поверхность двумя эскалаторами. Об этом пассажиры будут заблаговременно проинформированы на станциях метро.

Главному управлению транспорта и связи КГГА поручено в случае необходимости внести изменения в работу городского наземного транспорта общего пользования с 9 января по 24 мая.

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