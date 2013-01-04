Италия запретила платежи банковскими картами в Ватикане

Как сообщает Лента.ру, регулятор обязал Deutsche Bank Italia - оператора банкоматов в Ватикане - отключить все устройства в связи с тем, что город-государство не соответствует международным стандартам в области противодействия отмыванию средств. В ЦБ решили, что раз Ватикан не выполняет необходимые требования, электронными платежами на его территории не может управлять финорганизация, работающая по итальянскому праву (в данном случае - Deutsche Bank Italia).

После запрета к оплате принимаются только наличные, чеки и карты Института религиозных дел (Istituto per le Opere di Religione, IOR), также известного как банк Ватикана.

Пресс-секретарь Ватикана Федерико Ломбарди (Federico Lombardi) рассказал изданию Corriere della Sera, что сейчас ведутся переговоры с другими операторами, которые могут организовать платежи картами в городе. По его словам, перерыв в работе банкоматов будет коротким. Точные сроки возобновления платежей Ломбарди не уточнил.

Ранее Ватикан не раз попадал в поле зрения полиции по подозрениям в отмывании средств и помощи налоговым уклонистам.