Официальный курс валют на 4 января

04:00, 04 января 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 3 января – 799.3000)

100 EUR – 1047.2429 (на 3 января – 1053.7172)

10 RUR – 2.6316 (на 3 января – 2.6316)

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