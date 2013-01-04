Официальный курс валют на 4 января

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 3 января – 799.3000) 100 EUR – 1047.2429 (на 3 января – 1053.7172) 10 RUR – 2.6316 (на 3 января – 2.6316) Все курсы валют на 4 января

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter