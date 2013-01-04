Официальный курс валют на 4 января
04:00, 04 января 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 3 января – 799.3000)
100 EUR – 1047.2429 (на 3 января – 1053.7172)
10 RUR – 2.6316 (на 3 января – 2.6316)
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