Киевская ТРК переименовалась в Центральную

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания.

В сообщении отмечается, что телевизионщики объясняют такое название тем, что редакция КГРТРК находится на центральной улице Киева - на улице Крещатик, “и, по существу, является центральным каналом для остальной областных ГТРК”.

Генеральный директор КГРТРК Александр Савенко сказал: «Авторские права мы оформили. Документы в Нацсовет на новый логотип направили, и с момента подачи заявки имеем право его использовать». Теперь логотип ТРК, который был ранее размещен в правом нижнем углу экрана, изменен на ЦК и размещен в правом верхнем углу.

А.Савенко сообщил, что канал теперь работает в четырех стандартах: аналоговом, цифровом, спутниковом и кабельном. В информации сказано, что “цифровой сигнал телерадиокомпания передает через спутник, и его могут принимать практически по всей Европе, а также на Мальте, в Египте и пр.”.

А.Савенко сказал: «Кабельным сигналом нам удалось охватить фактически все самые крупные города области. Мы на этом не останавливаемся и заключаем соглашения с кабельными операторами из других регионов Украины. Сегодня потенциальная зрительская аудитория нашего канала составляет 9,5 млн абонентов, которые имеют кабельное телевидение. Нас смотрят в Харькове, Одессе, Донецке, Запорожье и Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске и в других городах».