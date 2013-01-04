Таможня перехватила крупную партию итальянских ниток

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства, таможенная стоимость поставляемой партии синтетических нитей занижена более чем в 2 раза.

Как уточнили в пресс-службе, «общая стоимость партии товара итальянского производства, доставленного на борту теплохода в Ильичевский порт, составила свыше 4 млн грн, что более чем на 2 млн грн превышает стоимость товара, которая была заявлена местному учреждению Гостаможслужбы Украины».

Сотрудниками Южной таможни совместно с таможенными органами Республики Италия проведена проверка подлинности документов, вследствие чего выяснилось, что «документация, предоставленная в качестве основания для осуществления таможенного оформления, является поддельной».

Также установлено, что всего итальянской компанией перемещено в 2012 через таможенную границу Украины в адрес украинского предприятия более 85 тонн синтетических нитей с нарушением требований ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.