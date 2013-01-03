Эксперты предупреждают об угрозе полного уничтожения Десятинной и Детинца

13:16, 03 января 2013
Общество
1491 0

Украинское общество охраны памятников истории и культуры заявляет об угрозе окончательного уничтожения Десятинной церкви и Детинца.

Десятинна церква

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины, об этом говорится в заявлении «О намерении строительства Десятинной церкви», принятом на заседании Коллегии главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

В документе отмечается, что за последние 20 лет в очередной раз поднимается вопрос о намерении воссоздания Десятинной церкви. «И каждый раз такое решение принимается без какого-либо общественного обсуждения, учета мнения общественности по охране памятников истории и культуры», - говорится в заявлении и отмечается, что «четко определенная, научно обоснована позиция по этому поводу сводится к тому, что Десятинная церковь располагалась на Старокиевской горе, которая является всемирно известным археологическим памятником. «Отсюда истоки Киева и древнерусской государственности еще в дохристианское время. Уникальный культурный слой содержит исторические памятники времен неолита, трипольского и скифского периода, зарубинецкой и черняховской культур. Здесь сохранились остатки укреплений «града Кия», языческого могильника, княжеских дворцов, феодальных усадеб, ремесленных мастерских, братская могила защитников Киева в 1240 г. Любое строительство, прокладка инженерных сетей приведет к уничтожению уникальных памятников археологии и аутентичных остатков Десятинной церкви X в.», - заявляют в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры.

Авторы заявления напомнили, что «Постановлением Совета Министров УССР № 711 от 21.07.1965 г. “Детинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви (ул. Владимирская, 2)” объявлены заповедной археологической зоной общегосударственного значения. Попытки воссоздания исторического памятника без достаточных данных о его первобытном виде, а тем более строительство новой церкви, как предлагается сейчас, стало бы грубым нарушением Украиной Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия», ратифицированного нашим государством».

Украинское общество охраны памятников истории и культуры заявляет, что последовательно отстаивает позицию, которая сводится к тому, что воссоздание исторического памятника при отсутствии данных для проведения достоверной реконструкции первобытного вида храма невозможно. Строительство же нового храма на этом месте было бы не только нецелесообразным, но и привело бы к уничтожению всемирно известного исторического памятника – Детинца древнего города и аутентичных фундаментов Десятинной церкви.

В заявлении подчеркивается, что «только в последние десять лет общественность уже в четвертый раз вынуждена убеждать власть в нецелесообразности строительства новой церкви на этом месте. Трижды удавалось это сделать». Поэтому Украинское общество охраны памятников истории и культуры надеется, что и теперь победит взвешенный научный подход к принятию окончательного решения. «Около 100 млн гривен бюджетных средств, необходимых для осуществления этого замысла, целесообразнее было бы потратить на реставрацию тех исторических памятников, которые находятся в аварийном состоянии и могут быть потеряны для национальной культуры уже в ближайшее время», - говорится в заявлении.

Недавно СМИ сообщали о поджоге временной часовни, расположенной возле фундамента Десятинной церкви. Тогда священнослужитель УПЦ (МП), которой принадлежит временная церковь, заявил, что этот инцидент «дает силы на дальнейшее возрождение Десятинного кафедрального собора».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter