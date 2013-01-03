Эксперты предупреждают об угрозе полного уничтожения Десятинной и Детинца

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины, об этом говорится в заявлении «О намерении строительства Десятинной церкви», принятом на заседании Коллегии главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

В документе отмечается, что за последние 20 лет в очередной раз поднимается вопрос о намерении воссоздания Десятинной церкви. «И каждый раз такое решение принимается без какого-либо общественного обсуждения, учета мнения общественности по охране памятников истории и культуры», - говорится в заявлении и отмечается, что «четко определенная, научно обоснована позиция по этому поводу сводится к тому, что Десятинная церковь располагалась на Старокиевской горе, которая является всемирно известным археологическим памятником. «Отсюда истоки Киева и древнерусской государственности еще в дохристианское время. Уникальный культурный слой содержит исторические памятники времен неолита, трипольского и скифского периода, зарубинецкой и черняховской культур. Здесь сохранились остатки укреплений «града Кия», языческого могильника, княжеских дворцов, феодальных усадеб, ремесленных мастерских, братская могила защитников Киева в 1240 г. Любое строительство, прокладка инженерных сетей приведет к уничтожению уникальных памятников археологии и аутентичных остатков Десятинной церкви X в.», - заявляют в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры.

Авторы заявления напомнили, что «Постановлением Совета Министров УССР № 711 от 21.07.1965 г. “Детинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви (ул. Владимирская, 2)” объявлены заповедной археологической зоной общегосударственного значения. Попытки воссоздания исторического памятника без достаточных данных о его первобытном виде, а тем более строительство новой церкви, как предлагается сейчас, стало бы грубым нарушением Украиной Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия», ратифицированного нашим государством».

Украинское общество охраны памятников истории и культуры заявляет, что последовательно отстаивает позицию, которая сводится к тому, что воссоздание исторического памятника при отсутствии данных для проведения достоверной реконструкции первобытного вида храма невозможно. Строительство же нового храма на этом месте было бы не только нецелесообразным, но и привело бы к уничтожению всемирно известного исторического памятника – Детинца древнего города и аутентичных фундаментов Десятинной церкви.

В заявлении подчеркивается, что «только в последние десять лет общественность уже в четвертый раз вынуждена убеждать власть в нецелесообразности строительства новой церкви на этом месте. Трижды удавалось это сделать». Поэтому Украинское общество охраны памятников истории и культуры надеется, что и теперь победит взвешенный научный подход к принятию окончательного решения. «Около 100 млн гривен бюджетных средств, необходимых для осуществления этого замысла, целесообразнее было бы потратить на реставрацию тех исторических памятников, которые находятся в аварийном состоянии и могут быть потеряны для национальной культуры уже в ближайшее время», - говорится в заявлении.

Недавно СМИ сообщали о поджоге временной часовни, расположенной возле фундамента Десятинной церкви. Тогда священнослужитель УПЦ (МП), которой принадлежит временная церковь, заявил, что этот инцидент «дает силы на дальнейшее возрождение Десятинного кафедрального собора».