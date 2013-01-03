21-летняя студентка обманывала житомирян, обещая помочь с арендой жилья

Как сообщил УНИАН первый заместитель начальника Королевского райотдела УМВД Украины в Житомирской области Юрий Лисак, в житомирскую милицию поступило несколько заявлений от людей о совершенных по отношению к ним мошенничеств. Все они касались предоставления информационных услуг по аренде жилья девушкой по имени Кристина. Под предлогом предоставления информационных услуг, связанных с арендой жилья, она получала от потенциальных клиентов деньги, после чего исчезала.

Правоохранители вышли на след аферистки и в начале этой недели задержали ее. Кристиной называлась 21-летняя жительница Житомирского района, обучавшаяся в областном центре в одном из вузов.

На сегодняшний день установлена ее причастность до 5 случаям обмана. По факту мошенничества (ст. 190 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство. Обстоятельства дела в настоящее время выясняют правоохранители.