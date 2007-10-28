ЕС предлагает деньги на техническое исследование подготовки Украины к Евро-2012

Европейский Союз может рассмотреть вопрос финансирования технических исследований инфраструктуры, необходимой для проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор Директората Европейской комиссии, ответственный за финансовую помощь Украине, Маркус КОРНАРО.

“На этом этапе конкретных планов поддержки Украины к Евро-2012 нет, однако есть определенные возможности. Например, средства ЕС могут быть использованы на технические исследования относительно инфраструктуры, которая может быть необходима Украине в рамках подготовки к чемпионату”, - сказал М.КОРНАРО.

По его словам, при определенных условиях эти проекты может финансировать Европейский инвестиционный банк или Европейский банк реконструкции и развития. “Но пока никто с украинской стороны не обращался с конкретной просьбой о предоставлении такой помощи”, - заметил М.КОРНАРО.

На вопрос о сумме, которая может быть предоставлена Евросоюзом на эту программу, М.КОРНАРО ответил: “Сейчас трудно сказать. В любом случае, если такие инициативы будут, они должны осуществляться в рамках тех средств, которые ЕС выделяет в целом на страну. То есть дополнительных средств не будет. В этом году мы говорим о 140 млн. евро. В другой год это будет также определенная сумма. Это значит, что если часть денег будет использована в рамках подготовки к Евро-2012, то надо будет решить, на что средства не будут использоваться”.