Аварийно остановлен 4-й блок Ровенской АЭС

В соответствии с аварийной заявкой, поданной Ривненской АЭС в диспетчерские службы энергосистемы страны, для устранения неисправности остановлен четвертый блок Ривненской АЭС, который вчера ночью был введен в работу после многодневного внепланового ремонта, сообщили УНИАН в Госатомрегулирования Украины.

Блок остановлен для устранения дефекта в системе охлаждения электрического генератора, который приводит к утечке водорода. Именно по этой причине блок был также остановлен 2 июня для ремонта, который продолжался до 8 июня. Планируется, что нынешняя внеплановая остановка блока продлится до конца суток 16 июня.

На сегодняшний день на четырех АЭС Украины работают 19 из 15 энергоблоков. Кроме внепланового ремонта на четвертом блоке РАЭС, плановые ремонты проводятся на первом блоке Запорожской АЭС, первом блоке Ривненской, первом Хмельницкой, втором и третьем блоках Южно-Украинской АЭС.