Милиция расследует смерть под Хюндаем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, 25 декабря 22-летний электромеханик Славянской дистанции сигнализации во время очистки стрелочных переводов от снега был смертельно травмирован скорым поездом сообщением «Киев-Донецк».

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.3 ст.276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).

Расследование проводит линейный отдел милиции на станции Славянск. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется органами прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности, 25 декабря на Славянской дистанции сигнализации и связи ГП «Донецкая железная дорога» (ДЖД) погиб человек при исполнении служебных обязанностей в результате наезда скоростного поезда Интерсити +, выполнявшего рейс по маршруту Донецк-Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, «любое травмирование на железной дороге — это нарушение правил личной безопасности».