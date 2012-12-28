Студент-квартирант изнасиловал хозяйку

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, в середине декабря в милицию обратилась бабушка с заявлением о том, что пострадала от рук квартиросъемщика. Женщина почтенного возраста находилась в состоянии шока и с трудом могла рассказать обо всех обстоятельствах случившегося.

По словам начальника сектора уголовного розыска Приморского райотдела милиции г. Мариуполя Владимира Серьезного, удалось установить, что пенсионерка проживает в частном доме и на протяжении нескольких лет сдает комнаты студентам. На тот момент у нее арендовали жилье трое парней, один из которых и совершил уголовное преступление. В тот день молодой человек пришел в состоянии алкогольного опьянения и изнасиловал пожилую женщину. Затем злоумышленник скрылся и несколько дней прятался у своих знакомых, менял сим-карты в телефоне. Однако оперативники, зная лишь имя и приметы фигуранта, установили местонахождение насильника и задержали его.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и по ч.2 ст.153 Уголовного кодекса Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), за что фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.