Официальный курс валют на 27 декабря
04:00, 27 декабря 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 26 декабря – 799.3000)
100 EUR – 1056.5147 (на 26 декабря – 1056.5147)
10 RUR – 2.6108 (на 26 декабря – 2.6127)
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