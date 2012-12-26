На завтра синоптики обещают Украине дождь

Завтра ночью в западных и северных областях ожидаются дожди с мокрым снегом, днем в Украине, кроме крайнего юга, Приазовья и большинства западных областей, - небольшие дожди.

На дорогах, кроме юга, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В центральных, южных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях до 8°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

В Киевской области в четверг ночью дожди с мокрым снегом, днем небольшие дожди. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.