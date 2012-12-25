Экс-министр: при каждой смене новый министр слабо понимал, что делалось до него

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал председатель Союза собственников жилья Украины, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

«С одной стороны, есть минусы от того, что все-таки должны приходить известные в национальном масштабе люди. Но, с другой стороны, понятно, что вице-премьер (экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул – УНИАН) будет полностью курировать работу министерства, а это его доверенное лицо. Думаю, что следует ожидать приезда большого числа днепропетровских коллег в министерство», – сказал он.

Оценивая шаги по реформированию ЖКХ предыдущим составом министерства, А.Кучеренко отметил, что «наследство досталось никакое, потому что правительство «папередников», я считаю, реформу провалило полностью. Не случайно их ни разу не заслушивала Верховная Рада, хотя в соответствии с законом каждый май они должны были рапортовать. Я считаю, что реформа провалена, и ее, по сути, перестали финансировать, потому что никаких структурных изменений нет».

Среди основных задач нового вице-премьер-министра А.Вилкула эксперт видит налаживание контактов с мэрами, с Ассоциацией городов (отец А.Вилкула, мэр Кривого Рога, недавно стал президентом Ассоциации городов).

«Ему нужно будет с местным самоуправлением пытаться в условиях бюджетного голода как-то строить взаимоотношения. И в контексте этих бюджетных отношений вписывать программы и реформирования «коммуналки», доступное жилье и так далее... Другое дело, насколько ему хватит лоббистских возможностей, чтобы отвоевать свой кусок бюджетного пирога в битве с монополистами. Коммунальщики и местное самоуправление полностью проиграли борьбу за бюджет, все пошло в угоду монопольным группам», – добавил А.Кучеренко.

В то же время, по его мнению, в Днепропетровской области наблюдались серьезные сдвиги в строительстве, были реализованы пилотные проекты, «по коммуналке, по ОСМД они достаточно неплохо работали».

Оценивая работу нового министра в условиях урезанного финансирования на следующий год, эксперт сказал: «С одной стороны, денег мало и можно посочувствовать. А с другой стороны, поскольку никакие структурные изменения не проведены, законы не приняты, модели новые не запущены, и нельзя давать деньги в эту сферу, потому что разворуют так, как это делалось все время».

Среди «минусов» ситуации А.Кучеренко назвал потерю Минрегионом «институциональной памяти». «При каждой смене министра новый слабо понимал, чем занимается министерство и подчиненные. Сейчас, думаю, это будет еще усугубляться», – заключил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович назначил Геннадия Темника министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Темник Геннадий Павлович родился 9 июня 1970 года, с. Гуровка Долинского района Кировоградской области

Образование: Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, специальность «Метеорология», квалификация «Инженер-метеоролог» (1992 год)

Место работы:

08.1992 - 07.1993 - инженер-метеоролог Криворожского военного авиационного транспортного полка;

1993 - 1994 - оперуполномоченный отдела борьбы с преступностью на рынках Криворожского городского управления внутренних дел, г. Кривой Рог Днепропетровской области;

1994 - 1997 - заместитель директора Долинской межрайонной базы Кировоградского облпотребсоюза;

1997 - 2001 - руководитель производства частного предпринимателя Подафей Валентины Федоровны, с. Топкое Криворожского района Днепропетровской области;

2001 - 2004 - директор ООО «Птицефабрика» Грузская», с. Грузское Криворожского района Днепропетровской области; ООО «Новолозуватське», занимающееся выращиванием зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;

2004 - 2006 - заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам;

2006 - 2010 - заместитель Криворожского городского головы;

2010 – 2012 - заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации по вопросам транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, земельных отношений в Днепропетровской области.