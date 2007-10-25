ВАСУ вынес решение в деле ”5 политических сил против ЦИК”

Высший административный суд Украины не обнаружил в действиях Центральной избирательной комиссии нарушений при установлении результатов досрочных парламентских выборов, которые состоялись 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей ВАСУ, таким образом отказав в удовлетворении исковых требований пяти политическим партиям, которые обратились с иском к ЦИК.

Как сообщал УНИАН, Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, Коммунистическая партия Украины, Всеукраинская партия народного доверия и Партия свободных демократов просили суд признать действия ЦИК неправомерными в части подсчета голосов избирателей на досрочных парламентских выборах; такими, которые привели к фальсификации результатов выборов; признать бездеятельность ЦИК в части нереагирования на нарушения, дачи им неподобающей оценки, не проведения мероприятий по устранению нарушений; а также требовали провести пересчет голосов.