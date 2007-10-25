Украина: не надо путать газ для украинцев и газ для Европы

Европейский Союз не видит причин для обеспокоенности относительно снабжения газа в ЕС через территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской Комиссии по вопросам энергетики Ферран Тарраделлас ЭСПУНИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня, 25 октября, в Брюсселе состоялось очередное заседание Координационной группы ЕС по вопросам газа, на которую были приглашены представители Украины и России для обсуждения, в соответствии с повесткой дня встречи, вопроса “последующего сотрудничества между ЕС, Украиной и Россией относительно поставок и транспортировки природного газа в ЕС”.

Несмотря на тот факт, что соответствующие приглашения были переданы представителям Украины лишь за день до проведения заседания (24 октября), директор департамента сотрудничества по вопросам транзита и снабжения природного газа НАК “Нафтогаз Украины” А.МАРЧЕНКО и советник Представительства Украины при ЕС В.КНЯЖНИЦКИЙ приняли участие во встрече. Представители России на заседании не присутствовали, отметили в украинском МИД.

Во время встречи украинская сторона отметила свою открытость и поддержку диалога между Украиной и ЕС по актуальным вопросам энергетики, в частности, учитывая действие двустороннего Меморандума о взаимопонимании в отрасли энергетики.

Европейские эксперты были ознакомлены с функционированием газотранспортной системы Украины, в том числе с техническими аспектами передачи газа территорией страны. При этом представителями Украины была отмечена важность отделения вопроса внутреннего потребления газа в Украине, которое обеспечивается совместной российско-украинской компанией “РосУкрЭнерго”, от вопроса транспортировки газа российской компании “Газпром” по территории Украины.

Украинская делегация ответила на вопросы представителей стран – членов ЕС и выразила готовность продолжить консультации по вопросам транспортировки российского газа в ЕС с европейской стороной в случае такой заинтересованности.

По словам пресс-секретаря Европейской Комиссии по вопросам энергетики Феррана Тарраделласа ЭСПУНИ по завершению встречи, участники Координационной группы ЕС высоко оценили участие представителей Украины во время заседания и отметили, что ЕС не видит причин для обеспокоенности относительно поставок газа в ЕС через территорию Украины.