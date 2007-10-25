”Клонированный” TIR пытался выехать с Украины в Россию и Молдову сразу

Два грузовых автомобиля марки „Скания” задержали сотрудники Государственной пограничной службы Украины. Причиной для этого стал тот факт, что оба транспортных средства имели одинаковые номера.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, один автомобиль с прицепом ярко-красного цвета обнаружили вчера в Одесской области. Он под управлением гражданина Молдовы пересекал границу из Украины в Молдову в пункте пропуска „Великоплоское”.

В то же время пограничникам удалось выяснить, что автомобиль „Скания” с аналогичным номером уже находится в пункте пропуска „Гремяч” Черниговского отряда, что на границе с Россией. Этот грузовик, правда с темным кузовом, должен был пересечь линию государственного рубежа еще 21 октября, однако из-за несоответствия реального груза (посуда) указанному в документах (изделия из фарфора) задержался. Теперь весь товар из него выгружен на таможенный склад пропускного пункта, где его будут оценивать эксперты. Кроме этого, стражам порядка придется устанавливать, который из двух грузовиков-близнецов является настоящим.