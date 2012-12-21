Арабатская стрелка с 4 селами превратилась в остров из-за затопленной дороги

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации на 6.00 утра 21 декабря морская вода залила данную трассу в районе проливов Тонкий и Промоина на двух участках общей протяженностью 2,35 км. Глубина воды на этих участках дороги достигает 60-70 см.

В результате прекращения автосообщения с населенными пунктам расположенными на Арабатской Стрелке - Стрелковое, Счастливцево, Приозерное и Генгорка, отрезанными от цивилизации оказались жители этих сел (почти 5 тыс. человек).

В то же время в Территориальном управлении МЧС сообщили, что ситуация на Арабатской Стрелке полностью контролируется и подача на косу электроэнергии и воды не прекращалась.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, организовано круглосуточное дежурство подразделений МВД, МЧС и Херсонского облавтодора.

Спасатели МЧС обеспечивают доставку продуктов и питьевой воды к населенным пунктам на Арабатской стрелке.