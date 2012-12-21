Арабатская стрелка с 4 селами превратилась в остров из-за затопленной дороги
До сих пор ограничено транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами на Арабатский стрелке в Херсонской области, где 19 декабря в результате усиления восточного ветра до 25-30 м/с произошло перемывание автодороги "Геническ – Стрелковое" в районе проливов Тонкая и Промоина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации на 6.00 утра 21 декабря морская вода залила данную трассу в районе проливов Тонкий и Промоина на двух участках общей протяженностью 2,35 км. Глубина воды на этих участках дороги достигает 60-70 см.
В результате прекращения автосообщения с населенными пунктам расположенными на Арабатской Стрелке - Стрелковое, Счастливцево, Приозерное и Генгорка, отрезанными от цивилизации оказались жители этих сел (почти 5 тыс. человек).
В то же время в Территориальном управлении МЧС сообщили, что ситуация на Арабатской Стрелке полностью контролируется и подача на косу электроэнергии и воды не прекращалась.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, организовано круглосуточное дежурство подразделений МВД, МЧС и Херсонского облавтодора.
Спасатели МЧС обеспечивают доставку продуктов и питьевой воды к населенным пунктам на Арабатской стрелке.