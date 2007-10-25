Здание ”Укртатнафты” будут дополнительно охранять внутренние войска

Здание заводоуправления ЗАО "Укртатнафта" (Кременчуг, Полтавская обл.) будут дополнительно охранять внутренние войска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил командир воинской части внутренних войск 3059 Александр ХОМЕНКО.

По его словам, соответствующий договор подписан председателем правления предприятия Павлом ОВЧАРЕНКО и руководством подразделения.

В охране заводоуправления будет задействовано около 40 солдат внутренних войск.

Кроме того, здание заводоуправления охраняют представители охранной структуры "Торг-сервис", договор с которыми также заключил П.ОВЧАРЕНКО.

Напомним, за последнюю неделю на "Укртатнефте" дважды складывались конфликтные ситуации - 19 и 24 октября - в связи со сменой председателя правления.

Как сообщал УНИАН, Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил Павла ОВЧАРЕНКО в должности председателя Правления ЗАО «Укртатнафта». 19 октября П.ОВЧАРЕНКО приступил к работе.

Судебный процесс о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности был начат в октябре 2004 года. 9 ноября 2004 г. Автозаводским районным судом Кременчуга было вынесено решение о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности. В феврале 2005 года это решение подтвердил Апелляционный суд Полтавской области.

В дальнейшем «Укртатнафта» неоднократно оспаривала решения судов, и в конечном итоге дело попало в Верховный суд, который в соответствии с законом передал дело Сумскому апелляционному суду.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя Правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

24 октября экс-председатель правления «Укртатнафты» Сергей ГЛУШКО обратился в милицию с заявлением, в котором просил оказать содействие в исполнении полномочий председателя правления предприятия. Он попытался пройти в здание заводоуправления, но охрана его не пускала, поскольку у него нет пропуска, а прохождение на территорию предприятия без пропуска запрещено. Позже неизвестные заблокировали вход в заводоуправление «Укртатнафты».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе компании находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».