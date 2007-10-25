Объявлено о создании Украинского кинофонда

Советник председателя наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Андрей МИРОШНИЧЕНКО и художественный руководитель кинофестиваля «Молодость», член Наблюдательного совета Фонда «Украина 3000» Андрей ХАЛПАХЧИ объявили о создании Украинского кинофонда, цель которого – продвижение украинского кино в мире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Украина 3000», это событие состоялось во время пресс-конференции, в которой также приняла участие Рита ГЁГЕБОР, председатель «Вилаж интернациональ», – структуры, организовывающей кинорынок Каннского кинофестиваля.

Обращаясь к журналистам, А.МИРОШНИЧЕНКО рассказал об основных задачах и планах Украинского кинофонда, среди которых, – создание каталога украинских фильмов, представление лучших украинских фильмов на международных фестивалях, а также промоуция украинского кино в мире. Он отметил, что идея создания Украинского кинофонда возникла в мае этого года, во время пребывания Екатерины ЮЩЕНКО и представителей Фонда «Украина 3000» на фестивале в Каннах и посещения кинорынка, с работой которого гостей ознакомила Р.ГЁГЕБОР. Также А.МИРОШНИЧЕНКО сообщил, что председателем Украинского кинофонда является А.ХАЛПАХЧИ.