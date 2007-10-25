Шуфрич за работы на разрушенном доме получил памятную саблю

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ наградил личный состав Днепропетровского гарнизона МЧС Украины за отвагу и личное мужество при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на улице Мандриковской, 127 областного центра.

Как сообщили УНИАН в Управлении информационно-разъяснительной работы и связей со СМИ МЧС Украины, ведомственные награды и нагрудные знаки получили 63 спасателя. 9 офицеров досрочно получили очередные специальные звания.

Н.ШУФРИЧ выразил надежду, что подвиг спасателей будет достойно отмечен высшими руководящими органами страны.

В свою очередь, начальник Главного управления МЧС в Днепропетровской области Виктор БУТКИВСКИЙ от имени управления подарил министру раритетную саблю.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в 10-этажном доме. Погибли 23 человека. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети.

Аварийно-спасательные работы на разрушенном доме были завершены 19 октября. Сейчас на месте аварии осуществляется демонтаж дома.

С места события вывезены 306 самосвалов с обломками строительных конструкций общим весом около 3 тыс. 60 тонн. Разобраны также около 10% от общего объема конструкций, подлежащих демонтажу. К проведению демонтажных работ от коммунальных служб и частных организаций области и города привлечены 134 человека и 27 единиц специальной и инженерной техники.

Для обеспечения безопасности строителей во время проведения работ от МЧС привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники.