В Киеве неизвестный разбил в переходе бутылку с ядом: 6 человек в больнице

17:49, 25 октября 2007
Общество
820 0

Милиция расследует инцидент

Сегодня в Киеве в подземном переходе на Севастопольской площади человек случайно разбил стеклянную бутылку с неизвестным ядовитым веществом.

Вследствие этого 6 человек почувствовали ухудшение самочувствия и были госпитализированы, сообщили УНИАН в столичной милиции.

Сейчас устанавливается, что это за вещество, добавили правоохранители.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter