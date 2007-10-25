В Киеве неизвестный разбил в переходе бутылку с ядом: 6 человек в больнице

Сегодня в Киеве в подземном переходе на Севастопольской площади человек случайно разбил стеклянную бутылку с неизвестным ядовитым веществом.

Вследствие этого 6 человек почувствовали ухудшение самочувствия и были госпитализированы, сообщили УНИАН в столичной милиции.

Сейчас устанавливается, что это за вещество, добавили правоохранители.