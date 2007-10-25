В Киеве неизвестный разбил в переходе бутылку с ядом: 6 человек в больнице
17:49, 25 октября 2007Общество
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Милиция расследует инцидент
Сегодня в Киеве в подземном переходе на Севастопольской площади человек случайно разбил стеклянную бутылку с неизвестным ядовитым веществом.
Вследствие этого 6 человек почувствовали ухудшение самочувствия и были госпитализированы, сообщили УНИАН в столичной милиции.
Сейчас устанавливается, что это за вещество, добавили правоохранители.
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