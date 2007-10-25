В Житомирской области шершни до смерти искусали мужчину

Об этом УНИАН сообщил работник Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, трагедия произошла в Новоград-Волынском районе. 50-летний мужчина, начав ремонт в собственном доме, где он постоянно не проживал, разворошил гнездо шершней, которые набросились на него и искусали до смерти.

Он также сообщил, что жертву насекомых нашел в доме родственник, который и вызывал "скорую", однако медики мужчине уже ничем помочь не смогли.

"Родственники погибшего обратились в районный отдел МЧС с просьбой очистить дом от шершней. Спасатели выявили в межпотолочном пространстве гнездо шершней, которые уже готовились к зимней спячке, размером 1,5 кв. м и толщиной до 30 см", - сообщил С.УЛАНОВ.

Он также отметил, что насекомых, потравив дихлофосом, собрали в мешок, который едва смогли вынести двое спасателей.