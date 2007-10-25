Как будут прибывать поезда в день перехода на зимнее время

Движение поездов из-за перехода на зимнее время не будет останавливаться, все поезда на конечные станции будут прибывать по расписанию.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении перевозок «Укрзализныци».

Как отметили в ведомстве, 28 октября в 4 часа утра на всех железных дорогах Украины в связи с переходом на зимнее время будут переведены часы на один час назад. Около 400 пассажирских поездов дальнего, местного и межгосударственного сообщения будут находиться в это время в дороге.

Начиная с 4 часов 00 минут, отправление поездов будет происходить по зимнему времени. Время перевода часовой стрелки выбрано оптимальным - в этот утренний час большинство поездов находится в дороге, а количество отправленных поездов и таких, которые прибывают на станции, - минимальное.

За период действия летнего и зимнего времени на территории Украины, начиная с 1996 года, «Укрзализныйця» наработала систему организации движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов, согласно которой, основная роль возлагается на поездных диспетчеров - они должны организовать движение поездов таким образом, чтобы они прибыли на конечные станции согласно графику движения.